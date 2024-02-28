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Наставник "МанСити" оценил победу команды и его главных героев

Футбол Комент тренера Фото: Instagram/mancity
Главный тренер лучшего футбольного клуба мира 2023 года "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал крупную победу своих подопечных над "Лутоном" в рамках Кубка Англии, сообщает Zakon.kz.

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Как уже известно, команда испанского специалиста разгромила соперника на выезде со счетом 6:2. После данного матча своими эмоциями от игры поделился Хосеп Гвардиола, который отметил ценность героев встречи Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне.

"Сыграли очень хорошо, Холанд зажег на всю громкость, а его дуэт с де Брюйне был идеальным. Мы попали в четвертьфинал, Кевин и Эрлинг бесценны для нас, но мы бы не достигли успеха без других ребят. Здесь огромная заслуга каждого. Результат и игра стали прекрасным стимулом для уверенности перед манчестерским дерби в воскресенье. Сейчас два выходных дня, чтобы освежить ум и ноги для подготовки к данной игре. "МЮ" совершенно другая команда, у них хорошая защита и опытные игроки". Хосеп Гвардиола

3 марта подопечных Хосепа Гвардиолы ждет очень важный и ответственный поединок в АПЛ, когда пройдет "манчестерское дерби" между "Сити" и "Юнайтед".

Футбол Комент тренера

Фото: Instagram/mancity

После победы над "Лутоном" беспроигрышная серия "Манчестер Сити" достигла 18 матчей. Коллектив Гвардиолы никому не уступает с 6 декабря 2023 года, тогда они на выезде проиграли "Астон Вилле" со счетом 0:1. С того периода "горожане" выиграли 16 матчей и дважды разошлись миром в АПЛ и Кубке Англии. Также включаем в этот список поединки в Лиге чемпионов и на клубном мировом первенстве. 

22 декабря 2023 года "Ман Сити" первый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, обыграв в финале бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0. 

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Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед Манчестер сити Хосеп Гвардиола
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