Холанд забил пять мячей в матче Кубка Англии по футболу

Нападающий "горожан" огорчил вратаря хозяев поля пять раз, и в четырех моментах ассистентом голов Холанда стал полузащитник Кевин де Брюйне. Сам же кубковый поединок завершился разгромом, который устроили гости со счетом 6:2. В составе "Лутона" дублем отметился хавбек Джордан Кларк.

Эрлинг Холанд достиг данного показателя первым за последние полвека Кубка Англии. Рекордными цифрами здесь владеет Джордж Бест, который в 1970 году шесть раз поразил ворота "Нортхэмптона".

За последний год норвежский футболист второй раз забивает в одном матче пять голов. Ранее это было 14 марта 2023 года, когда Эрлинг оформил пента-трик в Лиге чемпионов против немецкого "Лейпцига" (7:0).

Нельзя не отметить высокую результативность 23-летнего нападающего за более чем полтора года выступления в составе "Манчестер Сити".

79 – Erling Haaland has 79 goals in 83 appearances for Manchester City in all competitions since his debut in July 2022, at least 30 more than any other Premier League player during that time (Mohamed Salah next with 49). Chasm. pic.twitter.com/L1pG7IkzuI