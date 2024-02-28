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Холанд забил пять мячей в матче Кубка Англии по футболу

Футбол 5 мячей Фото: Instagram/mancity
Ведущий форвард английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд накануне оформил пента-трик (пять голов) в ворота команды "Лутон" в рамках игр пятого раунда Кубка Англии, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий "горожан" огорчил вратаря хозяев поля пять раз, и в четырех моментах ассистентом голов Холанда стал полузащитник Кевин де Брюйне. Сам же кубковый поединок завершился разгромом, который устроили гости со счетом 6:2. В составе "Лутона" дублем отметился хавбек Джордан Кларк.

Эрлинг Холанд достиг данного показателя первым за последние полвека Кубка Англии. Рекордными цифрами здесь владеет Джордж Бест, который в 1970 году шесть раз поразил ворота "Нортхэмптона".

За последний год норвежский футболист второй раз забивает в одном матче пять голов. Ранее это было 14 марта 2023 года, когда Эрлинг оформил пента-трик в Лиге чемпионов против немецкого "Лейпцига" (7:0).

Нельзя не отметить высокую результативность 23-летнего нападающего за более чем полтора года выступления в составе "Манчестер Сити".

За это время Холанд забил 79 голов в 83 играх за "горожан" во всех турнирах – это считается рекордом. С июля 2022 года у форварда накопилось больше всех мячей среди игроков английского чемпионата. Норвежца преследует египтянин "Ливерпуля" Мохамед Салах (49 голов).

После пяти голов в ворота "Лутона" сам Холанд похвалил бельгийского напарника.

"Мы разработали план и прекрасно его выполнили. Все отлично сыграли, Де Брюйне великолепен. Он делает то, что у него получается лучше всего. Играть с ним – одно удовольствие, знаем, чего хотим друг от друга. Кевин – умный игрок, мне нравится с ним играть. Я обретаю свою лучшую форму, наконец-то чувствую себя хорошо, удивительное чувство".Эрлинг Холанд

После кубкового успеха подопечных Хосепа Гвардиолы ждет очень важный и ответственный поединок в АПЛ. 3 марта пройдет "манчестерское дерби" между "Сити" и "Юнайтед".

Оставшиеся игры Кубка Англии состоятся 28 февраля, когда "Челси" примет "Лидс", "Ливерпуль" сыграет с "Саутгемптоном", а "Манчестер Юнайтед" в гостях сразится с "Ноттингем Форест".

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