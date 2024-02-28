Холанд забил пять мячей в матче Кубка Англии по футболу

Ведущий форвард английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд накануне оформил пента-трик (пять голов) в ворота команды "Лутон" в рамках игр пятого раунда Кубка Англии, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий "горожан" огорчил вратаря хозяев поля пять раз, и в четырех моментах ассистентом голов Холанда стал полузащитник Кевин де Брюйне. Сам же кубковый поединок завершился разгромом, который устроили гости со счетом 6:2. В составе "Лутона" дублем отметился хавбек Джордан Кларк.

Эрлинг Холанд достиг данного показателя первым за последние полвека Кубка Англии. Рекордными цифрами здесь владеет Джордж Бест, который в 1970 году шесть раз поразил ворота "Нортхэмптона".

За последний год норвежский футболист второй раз забивает в одном матче пять голов. Ранее это было 14 марта 2023 года, когда Эрлинг оформил пента-трик в Лиге чемпионов против немецкого "Лейпцига" (7:0).

Нельзя не отметить высокую результативность 23-летнего нападающего за более чем полтора года выступления в составе "Манчестер Сити".

79 – Erling Haaland has 79 goals in 83 appearances for Manchester City in all competitions since his debut in July 2022, at least 30 more than any other Premier League player during that time (Mohamed Salah next with 49). Chasm. pic.twitter.com/L1pG7IkzuI — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2024

За это время Холанд забил 79 голов в 83 играх за "горожан" во всех турнирах – это считается рекордом. С июля 2022 года у форварда накопилось больше всех мячей среди игроков английского чемпионата. Норвежца преследует египтянин "Ливерпуля" Мохамед Салах (49 голов).

После пяти голов в ворота "Лутона" сам Холанд похвалил бельгийского напарника.

"Мы разработали план и прекрасно его выполнили. Все отлично сыграли, Де Брюйне великолепен. Он делает то, что у него получается лучше всего. Играть с ним – одно удовольствие, знаем, чего хотим друг от друга. Кевин – умный игрок, мне нравится с ним играть. Я обретаю свою лучшую форму, наконец-то чувствую себя хорошо, удивительное чувство". Эрлинг Холанд

После кубкового успеха подопечных Хосепа Гвардиолы ждет очень важный и ответственный поединок в АПЛ. 3 марта пройдет "манчестерское дерби" между "Сити" и "Юнайтед".

Оставшиеся игры Кубка Англии состоятся 28 февраля, когда "Челси" примет "Лидс", "Ливерпуль" сыграет с "Саутгемптоном", а "Манчестер Юнайтед" в гостях сразится с "Ноттингем Форест".