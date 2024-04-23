Наставник "Реала" оценил победу над "МанСити" и "Барселоной"

Титулованный итальянский специалист мадридского "Реала" Карло Анчелотти вкратце прокомментировал последние две победы своих подопечных над ведущими командами мира "Манчестер Сити" и "Барселона", сообщает Zakon.kz.

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На прошедшей неделе команда Анчелотти одержала две очень важные и ценные победы, где были обыграны топовые европейские клубы. Сначала "Галактикос" выиграли у "Манчестер Сити" в серии пенальти и вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Затем 21 апреля "сливочные" одолели своего главного конкурента в Ла Лиге, "Барселону", со счетом 3:2.

"Незабываемая неделя. Вперед "Мадрид", и ничего больше". главный тренер ФК "Реал" Карло Анчелотти

Благодаря виктории в последнем "Эль-класико" "Реал" сохраняет прекрасные шансы на чемпионство в испанском первенстве.

А в Лиге чемпионов королевский коллектив уже добрался до полуфинала, где сыграет с мюнхенской "Баварией".

К тому же великолепной игрой в важных поединках отмечается главный бомбардир "мадридцев" – Джуд Беллингем, который подарил победу своим одноклубникам в "Эль-класико" – 3:2.

22 апреля британский футболист получил премию "Прорыв года" от Laureus.