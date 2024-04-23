Наставник "Реала" оценил победу над "МанСити" и "Барселоной"
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На прошедшей неделе команда Анчелотти одержала две очень важные и ценные победы, где были обыграны топовые европейские клубы. Сначала "Галактикос" выиграли у "Манчестер Сити" в серии пенальти и вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Затем 21 апреля "сливочные" одолели своего главного конкурента в Ла Лиге, "Барселону", со счетом 3:2.
Semana inolvidable. Hala Madrid y Nada más. #ElClásico pic.twitter.com/L3Mwr09P33— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) April 22, 2024
"Незабываемая неделя. Вперед "Мадрид", и ничего больше".главный тренер ФК "Реал" Карло Анчелотти
Благодаря виктории в последнем "Эль-класико" "Реал" сохраняет прекрасные шансы на чемпионство в испанском первенстве.
А в Лиге чемпионов королевский коллектив уже добрался до полуфинала, где сыграет с мюнхенской "Баварией".
К тому же великолепной игрой в важных поединках отмечается главный бомбардир "мадридцев" – Джуд Беллингем, который подарил победу своим одноклубникам в "Эль-класико" – 3:2.
22 апреля британский футболист получил премию "Прорыв года" от Laureus.