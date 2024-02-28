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Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера "Барселоны"

Футбол Новый Тренер Барселоны Фото: Instagram/fcbarcelona
Знаменитый испанский футбольный клуб "Барселона" планирует в ближайшее время объявить о назначении нового главного тренера. На место Хави претендуют четыре наставника, три из них – немцы и один итальянец, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям Diario Sport, в круг интересов каталонского коллектива попали Томас Тухель ("Бавария"), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Ханс-Дитер Флик (экс-главный тренер "Баварии") и Роберто де Дзерби ("Брайтон").

Футбол Кандидат Бавария

Фото: Instagram/fcbayern

Как известно, 26 мая пост наставника "Барсы" покинет ее нынешний глава Хави, и сейчас руководство команды срочно подыскивает ему замену. К данному часу собрана информация о наиболее интересных четырех кандидатах, готовых подписать контракт с "блауграной". У будущих претендентов есть свои плюсы и минусы, но окончательное решение останется за руководителями "сине-гранатовых": Деку (директор) и Жоана Лапорта (президент).

Футбол Кандидат Бавария

Фото: Instagram/julian.nagelsmann

По предварительным данным, немецкие специалисты не против поработать в титулованном испанском коллективе. А вот с итальянцем может возникнуть проблема, так как Де Дзерби должен сначала решить свой вопрос досрочного ухода из "Брайтона". Англичане не хотят отпускать своего тренера.

Трое из этих четырех кандидатов на данный момент трудится в разных местах, кроме Флика, который пока безработный.

Футбол Кандидат Бавария

Фото: Instagram/hansi__flick

Кроме вышеназванной четверки, есть еще два маловероятных варианта – это Юрген Клопп и Зинедин Зидан. Нынешний наставник "Ливерпуля" уже высказался, что по окончании текущего английского чемпионата возьмет год отдыха от работы. А у француза только одна цель – возглавить сборную Франции, в связи с чем никуда не устраивается. Но, если они передумают, то гарантированно кто-то из них встанет у руля "Барсы".      

Окончательное решение о назначении нового главного тренера будет принято в апреле. 

44-летний испанец Хави руководит каталонским клубом с 2021 года, когда перебрался из катарского "Ас-Садда". В бытность игроком "блауграны" на протяжении 17 лет он достиг всех высот и трофеев в мировом футболе. Тренируя "Барселону", специалист заработал титул чемпиона Испании и Суперкубка Испании в сезоне 2022/23.

28 января 2024 года Хави объявил о своем уходе из команды по окончании сезона. 

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