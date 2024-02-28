Президент Франции откроет олимпийскую деревню в пригороде Парижа

29 февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в предварительном открытии олимпийской деревни летних Игр 2024 года в Сена-Сен-Дени (департамент Парижа), сообщает Zakon.kz.

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Как передает телеканал bfmtv, президент Франции планирует участие в передаче ключей объекта компанией-застройщиком оргкомитету Олимпийских игр. Само же официальное открытие деревни состоится в июле, незадолго до олимпийских и паралимпийских состязаний.

Фото: Instagram/paris2024

Олимпийская деревня находится недалеко от знаменитой реки Сены и является крупнейшим объектом, где будет готово 2800 пунктов для жилья, или почти 14 250 спальных мест.

Своим посещением спортивной деревни Макрон хочет доказать, что Франция способна вовремя сдать все необходимые объекты для проведения летней Олимпиады 2024 года.

Фото: Instagram/k.mbappe

Между тем у главы французского государства эта неделя насыщена спортивными событиями. Накануне Макрон принял у себя форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, который посетил торжественный ужин, проходивший в Елисейском дворце по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Капитан ПСЖ стал единственным спортсменом, кто получил приглашение на это мероприятие.

Килиан Мбаппе по окончании сезона собирается уйти в мадридский "Реал", о чем пока официально стороны договорились не говорить.