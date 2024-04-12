Олимпиада в Париже: дизайн формы для сборной РК не понравился комиссии

В Казахстане объявили новый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки сборной РК к Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры, ни один эскиз участников конкурса на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки национальной сборной РК к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, начатый в феврале, не понравился членам комиссии, и комиссия постановила, что первый конкурс не прошел.

Новые работы будет рассматривать специальная комиссия. В ее состав войдут представители Комитета по делам спорта и физической культуры, Национального олимпийского комитета РК, Казахстанского союза спортсменов, средств массовой информации, именитые спортсмены.

На первом этапе конкурса будут принимать и рассматривать заявки и материалы (до 18.30 15 апреля 2024 года). На втором этапе будут подведены итоги, определен и объявлен победитель конкурса (16-17 апреля 2024 года).

Ранее сообщалось, что главное спортивное событие сезона – летняя Олимпиада, которого с нетерпением ждут все болельщики и атлеты, пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа на аренах Парижа.

В летней Олимпиаде во Франции примут участие более 10 тыс. спортсменов из 205 стран мира, где будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта. Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. Пока известно, что Казахстан заработал 31 лицензию на летние Игры.



