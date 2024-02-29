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Казахстанцы завоевали еще 10 наград на ЧА-2024 по водным видам спорта

ЧА-2024 Водные виды спорта Фото: Instagram/committee_sport
В третий соревновательный день азиатского чемпионата по водным видам спорта, который проходит на Филиппинах, казахстанские атлеты приобрели в свой актив 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали, сообщает Zakon.kz.

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Сначала награды высшего достоинства ЧА-2024 в плавании на 100 метров на спине завоевали наши Ксения Игнатова (1:01.45) и Егор Попов (56.00).Они выиграли свои заплывы с рекордом азиатских первенств.

Плавание Золото ЧА-2024

Фото: Instagram/committee_sport

Далее на высшую ступень пьедестала почета поднялась Софья Сподаренко, которая не имела себе равных на дистанции 100 метров вольным стилем (56.54). Здесь же в мужской программе Адильбек Мусин приплыл вторым (50.28).

Еще один раз в этот день наш гимн звучал в честь женской эстафетной сборной (Ксения Игнатова, Аделаида Пчелинцева, Софья Сподаренко и Диана Тасжанова). Казахстанки выиграли "золото" с новым рекордом Чемпионата Азии и Казахстана в комбинированной эстафете (4х100).

Эстафета Серебро ЧА-2024

Фото: Instagram/committee_sport

Немного не повезло нашей мужской команде (Алексей Крученко, Максим Сказобцов, Егор Василенко, Даниил Черепанов), которая завоевала серебряную медаль эстафеты в группе В.

Копилку казахстанской сборной также пополнили прыгуны в индивидуальных соревнованиях. В прыжках с метрового трамплина среди юношей "серебро" завоевал Назар Кожанов, а среди девушек Диана Жумагулова заработала "бронзу".

Прыжки в воду Серебро РК

Фото: Instagram/committee_sport

Серебряную медаль ЧА-2024 привезет домой Диана Тасжанова, которая заняла второе место на дистанции 400 метров вольным стилем. На третью ступень пьедестала почета поднялась Софья Абубакирова (200 метров вольным стилем).

После трех дней состязаний в плавательном бассейне Нью-Кларк-Сити казахстанские спортсмены серьезно пополнили свой багаж медалями разного достоинства.

Таким образом, в нашем активе 31 награда: 15 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые медали.

Турнир пловцов завершится 29 февраля, а по прыжкам в воду – 1 марта. Затем, со 2 по 6 марта, пройдут состязания по артистическому плаванию, а с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.

Ранее сообщалось, что во второй день Чемпионата Азии-2024 по водным видам спорта Казахстан завоевал восемь золотых медалей.

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