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Казахстанки завоевали "золото" и "серебро" на ЧА-2024 по водным видам спорта

ЧА-2024 Золото Водные виды спорта, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:26 Фото: Instagram/committee_sport
Сборная Казахстана продолжает копить награды на азиатском чемпионате по водным видам спорта. В очередной день соревнований наши спортсмены заработали две медали – золотую и серебряную, сообщает Zakon.kz.

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Сначала наш дуэт в лице Даяны Джаманчаловой и Софии Ищенко (группа 13-15 лет) заняла первое место по артистическому плаванию. Казахстанкам не было равных в произвольной программе, где они набрали чемпионские 233.5413 балла. Позади нас расположились китаянки Жихуан Йе/Жиян Ку (229.6568) и дуэт из Узбекистана – Жасмина Кодирова/Сабина Махмудова (194.8469).

Затем отличились бронзовые призеры Азиатских игр в Ханчжоу Ясмин Туякова и Арина Пушкина, которые завоевали "серебро" ЧА-2024 в группе 15-19 лет. Отечественный дуэт показал второй результат (340.1650) по итогам произвольной программы в артистическом плавании.

Здесь победили узбекские спортсменки Зиёдахон Тошхуджаева/Анна Ващенко - 347.4859. "Бронза" в активе представителей Гонгонка – Вонг Винг Ка/Ву КуЛок (290.4529).

Водные виды спорта Золото РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:26

Фото: Instagram/committee_sport

Для сборной Казахстана по артистическому плаванию это уже четвертая награда на этих соревнованиях. Ранее две медали высшей пробы в нашу копилку положили Карина Магрупова и Даяна Джаманчалова. 

Водное поло ЧА-2024 Победа, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:26

Фото: Instagram/committee_sport

И параллельно в эти дни там же проходит турнир по водному поло, где своими стартовыми победами радуют наши ватерполисты.

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