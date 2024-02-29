В Астану привезли талисман парижской Олимпиады-2024

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с послом Франции в Казахстане Дидье Канессом, где ему вручили официальный талисман Олимпиады-2024 и обсудили план создания мурала в Астане, посвященного предстоящим Играм в Париже, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Встреча министра и посла прошла в стенах Штаба по подготовке к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже. В преддверии летних Игр в целях популяризации принципов олимпизма с 2022 года французской стороной проводится спортивное мероприятие "Эстафета вокруг света". Министерство ежегодно поддерживает данную инициативу и в текущем году также готово оказать содействие в организации эстафеты, которая планируется в марте. Ермек Маржикпаев предложил в рамках данного мероприятия организовать розыгрыш билета на Олимпиаду в Париже.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Наряду с этим спортсмены двух стран принимают участие в соревнованиях различного уровня и проводят совместные учебно-тренировочные сборы. В начале февраля на татами Парижа сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на Grand Slam по дзюдо. В свою очередь трехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы французский дзюдоист Тедди Ринер принял участие в УТС с командой Казахстана.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Министр высказал заинтересованность в установлении сотрудничества между двумя странами в проведении совместных учебно-тренировочных сборах на Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области. Также глава ведомства пригласил французскую делегацию и спортсменов принять участие в V Всемирных играх кочевников.

В завершении встречи посол Франции также выразил заинтересованность в сотрудничестве двух стран в сфере туризма и спорта. Дидье Канесс пожелал спортсменам Казахстана успехов на Олимпийских играх в Париже.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

К началу февраля у сборной Казахстана имеется 19 лицензий по 8 видам спорта (стрельба из лука – 4, велошоссе – 3, пулевая стрельба – 5, современное пятиборье – 2, бокс – 2, греко-римская борьба – 1, вольная борьба – 1 и спортивная гимнастика – 1). До Олимпийских игр осталось 69 лицензионных соревнований, в том числе 5 Чемпионатов мира, 7 Чемпионатов Азии и 57 рейтинговых турниров.

XXXIII летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. Столица Франции ранее принимала у себя летние Игры в 1900 и 1924 годах.