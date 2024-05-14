Маржикпаев о прогнозах на Олимпиаду в Париже: Могут быть "нежданчики"

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев рассказал, в каких видах спорта казахстанская сборная может получить медали на Олимпиаде в Париже, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в копилке сборной Казахстана пока 50 лицензий и впереди еще 25 лицензионных рейтинговых турниров.

"Мы должны понять, кто в составе, с кем мы будем боксировать, бороться и так далее. Впервые за историю Казахстана наши борчихи остались без лицензии, так же, как и тяжелоатлеты. В то же время появляются новые виды спорта, на которые мы будем ориентироваться. Никогда по стрельбе не было шесть лицензий, также никогда по стрельбе из лука не было пять лицензий. То есть могут быть какие-то определенные "нежданчики". Если вы хотите услышать топ-3, то это бокс, теннис и какой-то из видов борьбы", – отметил Ермек Маржикпаев.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее министр Ермек Маржикпаев ответил, не повторится ли ситуация с некачественной формой и на летних Олимпийских играх в Париже.