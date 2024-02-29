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18-летние футболисты стали героями "Ливерпуля" в матче Кубка Англии

Футбол Голы 18-летних Фото: Instagram/liverpoolfc
Накануне прошли заключительные матчи стадии 1/8 Кубка Англии по футболу. По его итогам, одну из путевок в четвертьфинал турнира завоевал "Ливерпуль", благодаря трем голам своих 18-летних воспитанников, сообщает Zakon.kz.

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18-летние игроки молодежной Академии "Ливерпуля" Льюис Кумас и Джейден Даннс забили свои первые голы во взрослой команде. Исторический момент случился в матче 1/8 финала Кубка Англии, когда "красные" разгромили "Саутгемптон" с результатом 3:0. 

Счет в данном противостоянии за минуту до окончания первого тайма отрыл форвард Льюис Кумас. А после перерыва дублем отметился Джейден Даннс. Тем самым, молодежь "мерсисайдцев" сполна оправдала надежды своего наставника Юргена Клоппа. 


Рекордсменом "Ливерпуля", кто забил гол в самом юном возрасте, является легендарный Майкл Оуэн. Он отличился, когда ему было 17 лет и 143 дня. 

Победа над "Саутгемтоном" позволила подопечным Юргена Клоппа пробиться в четвертьфинал Кубка Англии, где теперь они встретятся 16 марта с "Манчестер Юнайтед".

Третья декада февраля для 18-летнего Джейдена Даннса будет очень памятной в его карьере. 21 февраля он дебютировал в АПЛ, 25-го числа выиграл Кубок английской лиги, а 28-го забил свой первый гол за "Ливерпуль".   

25 февраля команда "красных" стала обладателем Кубка лиги, переиграв в финале лондонский "Челси" – 1:0. Для "Ливерпуля" это 10-ый трофей данного турнира, что является рекордом в истории английского футбола.

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