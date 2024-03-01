Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Замолчи": Ангелина Лукас устроила перепалку с подписчиками

Ангелины Лукас перепалка, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:21 Фото: Instagram/angelina_luka
26-летняя казахстанская боксерша Ангелина Лукас нокаутировала 17-летнюю Кадесару Джадпакди на вечере бокса в Таиланде. Впрочем, многие из поклонников Лукас не оценили ее старания, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое - на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Мастер спорта международного класса поспешила поделиться победным видео с подписчиками на странице в Instagram, но столкнулась с критикой болельщиков.

  • Молодец Ангелина. Но мне кажется, соперница у тебя очень слабая.
  • Согласна, совсем слабая.
  • Соперница слабая... – отмечают пользователи Сети в комментариях под видео.

Лукас не смогла пройти мимо подобных изречений и решила ответить.

Спортсменка уточнила, что соперница выглядит слабой – потому что Лукас сильная.

"И в карьере ее не просто так 7 побед, 3 поражения и 4 нокаута. И, конечно даже самый сильный после нокдауна не сможет восстановиться, как и она не смогла! Задача казахстанцев, гордиться друг другом. А есть некоторые завистливые, которые пытаются что-то выискать. Какие-либо недостатки, но их нет. Но это профессиональный бокс и не каждый мужчина выйдет без шлема в бой 10 раундов. Так что: "Shut up". Я горда своей победой".Ангелина Лукас

Большинство же фанатов поздравляют спортсменку:

  • Мощно.
  • Странные вы, казахстанцы. Радуйтесь за Лукас, за нашу победу, она же за Казахстан выступает.
  • Сейчас на твоем уровне все будут казаться слабыми.
  • Слабая соперница? Может сильная соперница кажется слабой на фоне нашей Ангелины?
  • Просто девочка бьется, поднимает флаг Казахстана! Как можно осуждать... Мужики, где вы?

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:21
Ангелина Лукас раскрыла детали нового боя
, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:21

Лукас объявляла о своем бое в середине февраля. Тогда она отмечала, что настроена только на победу.

Читайте также

Футбол Ничья Аль-Насра
"Аль-Наср" без Роналду упустил победу в невероятном матче
Столичное дерби в Алматы: Olimpbet-чемпионат Казахстана стартует со столичного дерби
Столичные дерби: в Алматы стартует Olimpbet-Чемпионат Казахстана
Плавание ЧА-2024 Золото
Казахстанские пловцы достигли исторических результатов на ЧА-2024
Анастасия Московчук
Казахстан Таиланд
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: