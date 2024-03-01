"Замолчи": Ангелина Лукас устроила перепалку с подписчиками

26-летняя казахстанская боксерша Ангелина Лукас нокаутировала 17-летнюю Кадесару Джадпакди на вечере бокса в Таиланде. Впрочем, многие из поклонников Лукас не оценили ее старания, сообщает Zakon.kz.

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Мастер спорта международного класса поспешила поделиться победным видео с подписчиками на странице в Instagram, но столкнулась с критикой болельщиков.

Молодец Ангелина. Но мне кажется, соперница у тебя очень слабая.

Согласна, совсем слабая.

Соперница слабая... – отмечают пользователи Сети в комментариях под видео.

Лукас не смогла пройти мимо подобных изречений и решила ответить.

Спортсменка уточнила, что соперница выглядит слабой – потому что Лукас сильная.

"И в карьере ее не просто так 7 побед, 3 поражения и 4 нокаута. И, конечно даже самый сильный после нокдауна не сможет восстановиться, как и она не смогла! Задача казахстанцев, гордиться друг другом. А есть некоторые завистливые, которые пытаются что-то выискать. Какие-либо недостатки, но их нет. Но это профессиональный бокс и не каждый мужчина выйдет без шлема в бой 10 раундов. Так что: "Shut up". Я горда своей победой". Ангелина Лукас

Большинство же фанатов поздравляют спортсменку:

Мощно.

Странные вы, казахстанцы. Радуйтесь за Лукас, за нашу победу, она же за Казахстан выступает.

Сейчас на твоем уровне все будут казаться слабыми.

Слабая соперница? Может сильная соперница кажется слабой на фоне нашей Ангелины?

Просто девочка бьется, поднимает флаг Казахстана! Как можно осуждать... Мужики, где вы?

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Лукас объявляла о своем бое в середине февраля. Тогда она отмечала, что настроена только на победу.