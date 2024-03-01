"Замолчи": Ангелина Лукас устроила перепалку с подписчиками
Фото: Instagram/angelina_luka
26-летняя казахстанская боксерша Ангелина Лукас нокаутировала 17-летнюю Кадесару Джадпакди на вечере бокса в Таиланде. Впрочем, многие из поклонников Лукас не оценили ее старания, сообщает Zakon.kz.
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Мастер спорта международного класса поспешила поделиться победным видео с подписчиками на странице в Instagram, но столкнулась с критикой болельщиков.
- Молодец Ангелина. Но мне кажется, соперница у тебя очень слабая.
- Согласна, совсем слабая.
- Соперница слабая... – отмечают пользователи Сети в комментариях под видео.
Лукас не смогла пройти мимо подобных изречений и решила ответить.
Спортсменка уточнила, что соперница выглядит слабой – потому что Лукас сильная.
"И в карьере ее не просто так 7 побед, 3 поражения и 4 нокаута. И, конечно даже самый сильный после нокдауна не сможет восстановиться, как и она не смогла! Задача казахстанцев, гордиться друг другом. А есть некоторые завистливые, которые пытаются что-то выискать. Какие-либо недостатки, но их нет. Но это профессиональный бокс и не каждый мужчина выйдет без шлема в бой 10 раундов. Так что: "Shut up". Я горда своей победой".Ангелина Лукас
Большинство же фанатов поздравляют спортсменку:
- Мощно.
- Странные вы, казахстанцы. Радуйтесь за Лукас, за нашу победу, она же за Казахстан выступает.
- Сейчас на твоем уровне все будут казаться слабыми.
- Слабая соперница? Может сильная соперница кажется слабой на фоне нашей Ангелины?
- Просто девочка бьется, поднимает флаг Казахстана! Как можно осуждать... Мужики, где вы?
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Лукас объявляла о своем бое в середине февраля. Тогда она отмечала, что настроена только на победу.
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