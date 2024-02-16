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Ангелина Лукас раскрыла детали нового боя

Ангелина Лукас анонсировала важнейший бой в карьере Фото: Instagram/angelina_lukas
26-летняя красавица-боксерша из Казахстана Ангелина Лукас объявила о важнейшем поединке, который состоится 29 феврале в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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Спортсменка опубликовала пост на личной странице в Instagram 16 февраля 2024 года.

"Друзья, 29 февраля состоится мой поединок в Бангкоке. Моей соперницей станет Kadesara Jadpakdee – представительница Таиланда, ее профессиональный рекорд 7-3-0".Ангелина Лукас

Мастер спорта международного класса уточнила, что впереди ее ждет важный рейтинговый бой из 8 раундов.

"Я настроена только на победу. Это важнейший поединок в моей карьере, так как после нескольких рейтинговых боев я буду сражаться за престижные титулы чемпионки мира, и поэтому моя задача – быть готовой к тяжелой работе и к серьезным соперникам, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира".Ангелина Лукас

Комментаторы пожелали победы и задали несколько вопросы:

  • Не рано? Успели восстановиться? Совсем недавно был бой.
  • Только победы желаю!
  • Мы с тобой!
  • Мы верим в тебя.
  • Вы лучшая! – пишут пользователи.

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В начале 2024 года Лукас (6-1, 3 КО) одержала досрочную победу в поединке с пакистанкой Ромой Юсаф (5-1-1, 2 КО). Лукас выступила на вечере профессионального бокса в Баку. Тогда она выиграла шестой бой в профессиональной карьере и завоевала второстепенный чемпионский пояс WIBA.

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