Очередной скандал: лидера "Спартака" задержали в ОАЭ
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Голландский нападающий был задержан правоохранителями в дубайском аэропорту по неизвестным причинам, а его коллеги улетели в Россию. На 2 марта у "Спартака" запланирован матч РПЛ против "Зенита" из Санкт-Петербурга.
По сведениям некоторых СМИ, пресс-служба "Спартака" заявила, что ситуация с форвардом Квинси Промесом непростая, и другие комментарии в клубе отказались давать.
Спустя сутки стала известна истинная причина задержания Квинси Промеса в ОАЭ.
По информации журналиста Ивана Карпова, игрока "москвичей" подозревают в нарушении местных законов. Оказывается, футболист совершил ДТП и скрылся с места происшествия.
К этому моменту прокуратура Нидерландов запрашивает у ОАЭ выдачу Квинси Промеса.
14 февраля 2024 года суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Квинси Промес был объявлен в международный розыск.
Отметим, что футболист не раз испытывал проблемы с законом. Четыре года назад Промес был задержан за инцидент с поножовщиной, а в 2023 году признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах.
32-летний экс-футболист сборной Нидерландов Квинси Промес с 2021 года выступает за российский "Спартак".