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Лидер ФК "Спартак" Промес осужден на шесть лет

Футбол Суд 6 лет Фото: Instagram/qpromes
Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес приговорен к шести годам лишения свободы у себя на Родине по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Zakon.kz.

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По информации Vi.nl, вингер москвичей заочно приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Футболиста признали виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина весом более одной тонны, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена 4 года назад. 

Как утверждают следователи, Промес задействовал 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина. 

Футбол Суд 6 лет

Фото: Instagram/qpromes

Изначально прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы. Из-за своего отсутствия на заседании суда 32-летний игрок "Спартака" не выступил с заявлением по поводу предъявленных ему правонарушений. Как заявляют адвокаты Промеса, он отрицает свою причастность к этим преступным действиям и обжалует вынесенный приговор.

Стоит отметить, что ранее Квинси уже приговаривали к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, плюс обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7000 евро. Тогда футболист обжаловал этот приговор, но не выплатил штраф.

Ранее сообщалось, что популярный журнал FourFourTwo опубликовал список всех знаменитостей азиатского футбола, на вершине которого встал южнокорейский лидер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

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