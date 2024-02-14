Лидер ФК "Спартак" Промес осужден на шесть лет

Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес приговорен к шести годам лишения свободы у себя на Родине по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Zakon.kz.

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По информации Vi.nl, вингер москвичей заочно приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Футболиста признали виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина весом более одной тонны, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена 4 года назад.

Как утверждают следователи, Промес задействовал 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина.





Фото: Instagram/qpromes

Изначально прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы. Из-за своего отсутствия на заседании суда 32-летний игрок "Спартака" не выступил с заявлением по поводу предъявленных ему правонарушений. Как заявляют адвокаты Промеса, он отрицает свою причастность к этим преступным действиям и обжалует вынесенный приговор.

Стоит отметить, что ранее Квинси уже приговаривали к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, плюс обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7000 евро. Тогда футболист обжаловал этот приговор, но не выплатил штраф.

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