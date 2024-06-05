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Звезде "Спартака" Промесу разрешили тренировки в ОАЭ

Футбол Тренировки Возобновление, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:59 Фото: Instagram/qpromes
Голландский форвард московского клуба "Спартак" Квинси Промес вернулся на футбольное поле и возобновил тренировочный процесс, но пока только в ОАЭ, где он сейчас находится под следствием, сообщает Zakon.kz.

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32-летний футболист "Спартака" по решению суда может свободно передвигаться по стране, но под строгим запретом выезда. Воспользовавшись данным условием, Промес возобновил работу с мячом, отрабатывая удары по воротам.

В середине мая форварда отпустили из-под стражи под залог, ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

Футбол Старт Тренировок, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 12:59

Фото: Instagram/qpromes

Квинси сейчас ожидает рассмотрения дела о его экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан после УТС своей команды 1 марта в аэропорту ОАЭ. 

В середине февраля суд Амстердама заочно осудил футболиста "Спартака" на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Плюс он был приговорен к 1,5 года за нападение на двоюродного брата с ножом.

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