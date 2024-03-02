"Казахский король" Султан Заурбек одержал семнадцатую победу в карьере

Казахстанский боксер Султан Заурбек оказался сильнее в восьмираундовом поединке с 29-летним колумбийцем Виктором Хулио, сообщает Zakon.kz.

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Поединок состоялся в английском городе Телфорт. Бой прошел во втором полулегком весе и был рассчитан на восемь раундов. Боксеры прошли всю дистанцию. Султан Заурбек победил решением судей, одержав семнадцатую победу в своей карьере.

Боксер из Шымкента перешел в профессионалы в 2018 году. Он провел 10 боев в Великобритании, по одному – в ОАЭ и Монако, пять раз Заурбек выступал перед соотечественниками в Казахстане.

Сейчас боксер, получивший от болельщиков прозвище "Казахский король", занимает пятую строчку в рейтинге WBA и тринадцатую в IBF.

Предыдущий победный поединок Султана Заурбека прошел против аргентинца Серхио Мартина Сосы и закончился техническим нокаутом в шестом раунде.