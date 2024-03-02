Султан Заурбек выступил с заявлением после очередной победы

Казахстанский боксер Султан Заурбек, одержавший семнадцатую победу в карьере, опубликовал обращение к болельщикам, сообщает Zakon.kz.

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Послание для подписчиков он разместил на личной странице в Instagram 2 марта 2024 года.

"Ассаламағалейкум, казахский народ. Сегодня я одержал свою 17-ю победу. Все только начинается. Я очень благодарен своим болельщикам, которые меня поддерживают". Султан Заурбек

Поединок, в котором Султан Заурбек оказался сильнее колумбийца Виктора Хулио, состоялся в английском городе Телфорт.

Бой прошел во втором полулегком весе и был рассчитан на восемь раундов. Боксеры прошли всю дистанцию. Султан Заурбек победил решением судей, одержав семнадцатую победу в своей карьере.