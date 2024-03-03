Сакен Бибосынов принес Казахстану первую победу на лицензионном турнире по боксу в Италии

В Бусто-Арсицио (Италия) начался лицензионный турнир по боксу. Первым на ринг от Казахстана вышел Сакен Бибосынов, сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета РК, он бьется за олимпийскую путевку в весовой категории до 51 килограмма.

"На старте Бибосынову противостоял Каннет Чун Хим Тан (Гонконг). Казахстанский боксер уверенно забрал победу, дважды отправив оппонента в нокдаун. Сакен пробился в следующий раунд, где встретится с кенийцем Давидом Каранжом Мачариа", – говорится в сообщении.

28 февраля 2024 года сообщалось, что мужская сборная Казахстана по боксу провела заключительный этап подготовки к лицензионному турниру в Бусто-Арсицио (Италия). Учебно-тренировочный сбор под руководством главного тренера казахстанской дружины Мырзагали Айтжанова проходил в Туркестанской области.