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Казахстанские боксеры завершили сборы к турниру в Италии

Бокс Завершение УТС Фото: olympic.kz
Мужская сборная Казахстана по боксу провела заключительный этап подготовки к лицензионному турниру в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Zakon.kz.

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Учебно-тренировочный сбор под руководством главного тренера казахстанской дружины Мырзагали Айтжанова проходил в Туркестанской области, передает пресс-служба НОК. В нем принимали участие 80 боксеров, в числе которых были и шесть спортсменов, которые выступят на ринге Италии.

"Ребята хорошо подготовлены. Основной упор сейчас делаем на тактико-техническую подготовку боксеров перед лицензионным турниром. Уже 29 февраля мы вылетаем в Италию".Мырзагали Айтжанов главный тренер сборной РК по боксу

За олимпийские лицензии на итальянской земле будут сражаться Сакен Бибосынов (51 кг), Сабырхан Махмуд (57 кг), Мухамедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг). Все шестеро – уже проверенные и опытные бойцы на мировой арене, а некоторые в свое время брали "золото" планетарного первенства. 

Отборочный турнир в Италии пройдет 4-12 марта, где примут участие 668 боксеров из 114 стран.

К данному моменту в копилке казахстанской сборной имеется две лицензии на Игры в Париже. Они на счету Камшыбека Кункабаева (+92 кг) и Карины Ибрагимовой (57 кг).

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