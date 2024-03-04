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Сразу два боксера принесли победу Казахстану на лицензионном турнире по боксу в Италии

Сразу два боксера принесли победу Казахстану на лицензионном турнире по боксу в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 21:38 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан и Нурбек Оралбай 4 марта 2024 года одержали победу на лицензионном турнире по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета РК, Махмуд Сабырхан в первом поединке соревнований в весовой категории до 57 килограммов оказался сильнее соперника из Эфиопии Ядесы Леты.

"Таким образом, Махмуд вышел в следующий круг соревнований. В следующем круге ему будет противостоять Саравут Сукхет (Таиланд)", – говорится в сообщении.

Также в НОК сообщили, что другой казахстанский боксер Нурбек Оралбай на турнире бьется за квоту в весе до 80 килограммов.

Сразу два боксера принесли победу Казахстану на лицензионном турнире по боксу в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 21:38

Фото: olympic.kz

"В первом бою ему противостоял Седрик Белони-Дюльепре (Гаити). Бой продлился все три раунда, по итогам которых Оралбай стал победителем", – говорится в сообщении.

3 марта 2024 года казахстанский боксер Сакен Бибосынов принес Казахстану первую победу на лицензионном турнире по боксу в Италии. 

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