Сразу два боксера принесли победу Казахстану на лицензионном турнире по боксу в Италии
Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан и Нурбек Оралбай 4 марта 2024 года одержали победу на лицензионном турнире по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Zakon.kz.
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По информации Национального олимпийского комитета РК, Махмуд Сабырхан в первом поединке соревнований в весовой категории до 57 килограммов оказался сильнее соперника из Эфиопии Ядесы Леты.
"Таким образом, Махмуд вышел в следующий круг соревнований. В следующем круге ему будет противостоять Саравут Сукхет (Таиланд)", – говорится в сообщении.
Также в НОК сообщили, что другой казахстанский боксер Нурбек Оралбай на турнире бьется за квоту в весе до 80 килограммов.
Фото: olympic.kz
"В первом бою ему противостоял Седрик Белони-Дюльепре (Гаити). Бой продлился все три раунда, по итогам которых Оралбай стал победителем", – говорится в сообщении.
3 марта 2024 года казахстанский боксер Сакен Бибосынов принес Казахстану первую победу на лицензионном турнире по боксу в Италии.
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