Роналду прервал голевую серию из 10 матчей
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Капитан "Аль-Насра" Роналду не смог забить в гостевом поединке с "Аль-Айном", тем самым прервал 9-матчевую голевую серию.
Первая игра 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов завершилась неудачей коллектива португальского футболиста со счетом 0:1. Победу хозяевам принес марокканский форвард Суфьян Раими.
До встречи с "Аль-Айном", начиная с 9 декабря, Криштиану забивал в каждой официальной игре за свой клуб. Это случилось в 6 матчах чемпионата, в одном поединке Кубка короля Саудовской Аравии и двух встречах Лиги чемпионов Азии. За этот период он накопил 10 голов.
Фото: Instagram/alnassr
На прошлой неделе Роналду впервые был наказан администрацией саудовской футбольной лиги. Комитет по этике и дисциплине дисквалифицировал форварда "Аль-Насра" на один матч. Причиной этому послужил непристойный жест со стороны португальца во время игры 25 февраля с "Аль-Шабабом". Тогда 39-летний футболист начал махать рукой у своего паха, как бы отвечая на скандирования болельщиков "Месси, Месси".
Данный метод в отношении Роналду был применен накануне фанатами "Аль-Айна", во время матча Лиги чемпионов Азии. По информации Daily Mail, когда португалец уходил с поля после первого тайма, было слышно, как болельщики скандировала "Месси, Месси". Несмотря на то, что форвард выглядел явно расстроенным, он покачал головой и покинул футбольное поле.