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Роналду прервал голевую серию из 10 матчей

Футбол Без гола, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 10:53 Фото: Instagram/alnassr
Португалец Криштиану Роналду впервые за последние 10 матчей не забил за "Аль-Наср". Из-за этого его клуб проиграл "Аль-Айну" (ОАЭ) в азиатской Лиге чемпионов со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

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Капитан "Аль-Насра" Роналду не смог забить в гостевом поединке с "Аль-Айном", тем самым прервал 9-матчевую голевую серию.

Первая игра 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов завершилась неудачей коллектива португальского футболиста со счетом 0:1. Победу хозяевам принес марокканский форвард Суфьян Раими.

До встречи с "Аль-Айном", начиная с 9 декабря, Криштиану забивал в каждой официальной игре за свой клуб. Это случилось в 6 матчах чемпионата, в одном поединке Кубка короля Саудовской Аравии и двух встречах Лиги чемпионов Азии. За этот период он накопил 10 голов.

Футбол Наказание игрока, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 10:53

Фото: Instagram/alnassr

На прошлой неделе Роналду впервые был наказан администрацией саудовской футбольной лиги. Комитет по этике и дисциплине дисквалифицировал форварда "Аль-Насра" на один матч. Причиной этому послужил непристойный жест со стороны португальца во время игры 25 февраля с "Аль-Шабабом". Тогда 39-летний футболист начал махать рукой у своего паха, как бы отвечая на скандирования болельщиков "Месси, Месси".

Данный метод в отношении Роналду был применен накануне фанатами "Аль-Айна", во время матча Лиги чемпионов Азии. По информации Daily Mail, когда португалец уходил с поля после первого тайма, было слышно, как болельщики скандировала "Месси, Месси". Несмотря на то, что форвард выглядел явно расстроенным, он покачал головой и покинул футбольное поле.

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