878-й карьерный гол Роналду не помог "Аль-Насру" в Лиге чемпионов

Лидер саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил свой 878-й гол в карьере, из которых 750 на клубном уровне. Он оформил пенальти в проигранном матче с "Аль-Айном" в азиатской Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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К сожалению, гол португальца не помог "Аль-Насру" пробиться в полуфинал данного турнира, саудовский коллектив проиграл в серии послематчевых пенальти. По сумме двух встреч команды сыграли 4:4. А вот в серии итоговых 11-метровых удача была на стороне "Ал-Айна" (ОАЭ) – 3:1.

Роналду удачно реализовал 11-метровый на 118-й минуте поединка и перевел игру в серию пенальти.

❗️ A disappointing night for Cristiano, but a couple more big milestones hit...



✅8⃣0⃣0⃣ career wins ✨

⚽️7⃣5⃣0⃣ club goals ✨



👉 6th ACL goal

👉 35th club goal of the season

👉 49th total goal for Al Nassr

👉 5th goal in 2024

👉 878th senior career goal pic.twitter.com/W34aDBmqUr — MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) March 11, 2024

Этот мяч стал для Криштиану 750-м на клубном уровне и 878-м в карьере, учитывая голы за сборную Португалии.

Также стоит отметить, что Роналду в игре с "Аль-Айном" успешно использовал свою попытку в серии послематчевых пенальти. Однако напарники португальца в лице Алекса Теллеса, Марцело Брозовича и Отавио не сумели воспользоваться своими шансами. Вследствие чего "Аль-Наср" выбывает из гонки Лиги чемпионов Азии.

Тем временем португалец провел 57-й матч за клуб из Эр-Рияда, где он забил 49 голов и сделал 13 результативных передач.

Криштиану Роналду сыграл третий матч, после того как отбыл наказание в чемпионате Саудовской Аравии за непристойное поведение во встрече с "Аль-Шабабом".