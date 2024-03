878-й карьерный гол Роналду не помог "Аль-Насру" в Лиге чемпионов

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

К сожалению, гол португальца не помог "Аль-Насру" пробиться в полуфинал данного турнира, саудовский коллектив проиграл в серии послематчевых пенальти. По сумме двух встреч команды сыграли 4:4. А вот в серии итоговых 11-метровых удача была на стороне "Ал-Айна" (ОАЭ) – 3:1.

Роналду удачно реализовал 11-метровый на 118-й минуте поединка и перевел игру в серию пенальти.

❗️ A disappointing night for Cristiano, but a couple more big milestones hit...



✅8⃣0⃣0⃣ career wins ✨

⚽️7⃣5⃣0⃣ club goals ✨



👉 6th ACL goal

👉 35th club goal of the season

👉 49th total goal for Al Nassr

👉 5th goal in 2024

👉 878th senior career goal pic.twitter.com/W34aDBmqUr