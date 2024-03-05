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Капитан сборной Казахстана по боксу одержал победу на лицензионном турнире в Италии

Еще один боксер из Казахстана одержал победу на лицензионном турнире в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 22:29 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер, капитан команды Казахстана Асланбек Шымбергенов 5 марта одержал победу в своем первом бою на лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета РК, Асланбек Шымбергенов представляет страну в весовой категории до 71 килограмма.

"В стартовом поединке ему противостоял Сэм Моровати из Финляндии. Шымбергенов уверенно выиграл бой и вышел в следующий круг соревнований", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан и Нурбек Оралбай 4 марта 2024 года одержали победу на лицензионном турнире по боксу в Бусто-Арсицио. 3 марта 2024 года казахстанский боксер Сакен Бибосынов принес Казахстану первую победу на лицензионном турнире по боксу в Италии.

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