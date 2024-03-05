Казахстанки завоевали два "золота" на чемпионате Азии по водным видам спорта

На Филиппинах продолжается азиатское первенство по водным видам спорта. В соревнованиях по артистическому плаванию наши спортсменки добыли две медали высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

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Сначала среди юниоров (15-19 лет) Карина Магрупова набрала наивысшее количество баллов – 404.0525, и тем самым завоевала золотую медаль. В артистическом плавании среди девушек (соло, произвольное) казахстанка опередила Патрави Чаяварарак (Тайланд) и Зиёдахон Тошхуджаеву (Узбекистан).



Далее в соревнованиях по артистическому плаванию (13-15 лет) чемпионкой Азии стала Даяна Джаманчалова, в программе соло-произвольное, с итоговыми баллами – 233.5386. Наша спортсменка в борьбе за титул опередила китаянку Я Дай и Сабину Махмудову (Узбекистан).

ЧА-2024 по водным видам спорта, который проходит в бассейне города Нью-Кларк-Сити уже считается историческим для казахстанской сборной. Особенно для наших пловцов, заработавших здесь 20 золотых медалей в разных возрастных категориях.

После пловцов и прыгунов в воду своими первыми наградами порадовали наши представители по артистическому плаванию, у которых соревнования сейчас в самом разгаре, и у казахстанцев есть еще шансы заработать призы.

А с 3 по 9 марта проходит турнир по водному поло, где первые победы уже зафиксированы нашими ватерполистами.