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На открытии Олимпиады-2024 будет задействован флот из 180 лодок

Париж-2024 Олимпиада Открытие , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 12:14 Фото: Instagram/paris2024
Как известно, летом 2024 года во Франции пройдут летние Олимпийские игры. Церемония открытия масштабных соревнований состоится 26 июля на знаменитой реке Сене в Париже, где для спортсменов и официальных лиц подготовлены 180 лодок, сообщает Zakon.kz.

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Как передает AFP, по словам официальных лиц французского правительства, среди которых министр внутренних дел Жеральд Дарманен, на открытии Игр будет использовано 180 лодок: 94 – для перевозки спортсменов, остальные 86 – для специалистов из охранных и технических служб.

Предварительно все спортивные делегации дали согласие на парад вдоль Сены. Это беспрецедентная церемония открытия Олимпийских игр, впервые организованная за пределами стадиона.

Париж-2024 Олимпиада Открытие, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 12:14

Фото: Instagram/paris2024

Спортивный флот, который пройдет 6 км между Аустерлицем и Трокадеро, перед Эйфелевой башней, будет иметь чрезвычайные меры безопасности. 45 тыс. представителей Департамента внутренней безопасности будут нести службу в Иль-де-Франс (район Парижа).

Около 326 тыс. зрителей смогут посетить открытие Олимпийских игр-2024. Церемония пройдет 26 июля на реке Сене, по которой проплывут лодки с участниками Игр. Зрители смогут наблюдать за ними с набережной, для 222 тыс. человек проход будет бесплатным.

В день открытия Игр воздушное пространство вокруг Парижа будет закрыто по периметру 150 км в целях безопасности. Ни один самолет не сможет приземлиться или взлететь в определенный период времени в международных аэропортах Шарль де Голль и Орли.

В начале января 2024 года мэр Парижа Анн Идальго дала слово окунуться в запрещенную для купания реку Сену перед началом Олимпиады. И по сведениям ряда СМИ, данное обещание – искупаться в Сене – недавно дал и президент Франции Эммануэль Макрон.

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