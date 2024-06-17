В Париже прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2024

Утром 17 июня в Париже на знаменитой реке Сене состоялась репетиция церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года с участием 55 лодок, которые вскоре будут перевозить делегации стран-участниц, сообщает Zakon.kz.

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По информации L’Equipe, церемония открытия французской Олимпиады впервые в истории спорта пройдет вне стадиона, на реке Сене – 26 июля. В параде примут участие 180 лодок, с которых будет транслироваться световое шоу.

На 94 лодках будут размещены 10,5 тыс. спортсменов, принимающих участие в будущих соревнованиях.



Креативный директор Олимпиады в Париже Тьерри Ребул отметил, что с момента первых испытаний почти год назад организаторы провели большую работу над телекоммуникационной системой лодок.

Между тем до открытия Олимпиады-2024 осталось 39 дней. На главных играх четырехлетия выступит команда беженцев из 36 атлетов со своей эмблемой.