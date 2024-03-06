ПСЖ никому не проигрывает на протяжении 21 матча

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлил свою серию без поражений до 21-го матча на турнирах разного уровня. Никто не может одолеть "парижан" с ноября 2023 года, за это время они накопили 15 побед и 6 ничьих, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 6 марта коллектив, руководимый Луисом Энрике, в гостях победил испанский "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Этот успех позволил парижской дружине пробиться в четвертьфинал самого престижного турнира Европы и установить положительный показатель – "21 поединок без поражения".

"Тренеры всегда пытаются найти решение в исходе матча, но сегодня именно футболисты сыграли хорошо. Все они отработали на очень высоком уровне, надежно отыграли в обороне и очень эффективно в атаке. Показали многообещающую игру в обоих матчах с испанцами". Луис Энрике, главный тренер ПСЖ

В последний раз "парижане" проигрывали 7 ноября 2023 года, когда в рамках ЛЧ уступили "Милану" (1:2). С того момента команда Энрике одержала 15 побед и 6 ничьих в Лиге 1, Кубке, Суперкубке Франции и Лиге чемпионов.

Здесь стоит отметить, что в данную стадию ПСЖ сумел выйти впервые за последние три года. В сезоне-2020/21 парижская команда добралась до полуфинала, где проиграла "Манчестер Сити".

Героем двух встреч с "Сосьедадом" стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который отметился голами дома и на выезде. Мяч, забитый им накануне на "Реал Арене", стал 18-м в плей-офф Лиги чемпионов.

RSO 0-1 PSG (20') - Mbappé es extraordinario. Se acaba de inventar un gol de la nada. Lleva 45 goles en 69 partidos de Champions League y 17 de ellos los ha anotado en rondas de eliminación directa.



Más goles en Fase KO de #UCL:



67 Cristiano

49 Messi

34 Benzema

31 Lewandowski… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 5, 2024

В общей сложности французский нападающий забил свой 46-й гол в Лиге чемпионов, из которых 18 – в раунде плей-офф. По этим показателям Килиан сравнялся с испанцем Раулем и Андреем Шевченко (Украина), у которых также по 18 мячей на этой стадии. А рекордсменом здесь считается знаменитый португалец Криштиану Роналду (67).

Помимо ПСЖ, другим четвертьфиналистом ЛЧ стала немецкая "Бавария", которая накануне на своей арене была сильнее римского "Лацио" – 3:0.

Жеребьевка будущих матчей стадии 1/4 финала пройдет 15 марта. Первые игры будут сыграны 9 и 10 апреля, а ответные – 16 и 17 апреля.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет 1 июня на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.