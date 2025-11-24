Будущий соперник "Кайрата" никому не проигрывает на протяжении 15 матчей
Минувшей ночью "канониры" дома обыграли "Тоттенхэм" – 4:1 в рамках 12-го тура АПЛ. Тем самым команда Микела Артеты никому не уступает, начиная с 31 августа. За этот период они одержали 13 побед и дважды сыграли вничью.
Героем встречи двух лондонских коллективов стал форвард "пушкарей" – Эберечи Эзе, на счету которого хет-трик. Еще один мяч у хозяев забил Леандро Троссард.
У гостей единственный шанс реализовал бразилец Ришарлисон, поразив ворота соперника почти с центрального круга.
Благодаря успеху над "Тоттенхэмом" футболисты "Арсенала" укрепили свое преимущество в таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков.
Преследователи в лице "Челси" и "Ман Сити" отстают на шесть и семь баллов соответственно.
Ну теперь положительную статистику команды Артеты может испортить 26 ноября немецкая "Бавария", которая приедет в Лондон в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.
А уже через два месяца в столицу Англии прибудет наш "Кайрат".