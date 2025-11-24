#АЭС в Казахстане
Спорт

Будущий соперник "Кайрата" никому не проигрывает на протяжении 15 матчей

Футбол Победа АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 14:00 Фото: Instagram/arsenal
Лондонский футбольный клуб "Арсенал", с которым скоро в Лиге чемпионов УЕФА встретится казахстанский "Кайрат", продлил свою беспроигрышную серию до 15 игр и уверенно движется к золотым медалям нынешнего сезона в АПЛ, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "канониры" дома обыграли "Тоттенхэм" – 4:1 в рамках 12-го тура АПЛ. Тем самым команда Микела Артеты никому не уступает, начиная с 31 августа. За этот период они одержали 13 побед и дважды сыграли вничью.

Героем встречи двух лондонских коллективов стал форвард "пушкарей" – Эберечи Эзе, на счету которого хет-трик. Еще один мяч у хозяев забил Леандро Троссард.

У гостей единственный шанс реализовал бразилец Ришарлисон, поразив ворота соперника почти с центрального круга.

Благодаря успеху над "Тоттенхэмом" футболисты "Арсенала" укрепили свое преимущество в таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков.

Преследователи в лице "Челси" и "Ман Сити" отстают на шесть и семь баллов соответственно.

Ну теперь положительную статистику команды Артеты может испортить 26 ноября немецкая "Бавария", которая приедет в Лондон в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

А уже через два месяца в столицу Англии прибудет наш "Кайрат".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
