Еще две команды стали четвертьфиналистами Лиги чемпионов

Сегодня 7 марта определились ещё две команды, кроме мюнхенской "Баварии" и французского "ПСЖ", которые вышли в четвертьфинал турнира Лиги чемпионов. Это английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz

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Действующий победитель Лиги "Манчестер Сити" обыграл "Копенгаген": оба матча 1/8 финала завершились со счетом 3:1 в его пользу.

В этот раз голом отметился защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи. Спустя ещё четыре минуты ворота "Копенгагена" поразил форвард Хулиан Альварес. На 29-й минуте "Копенгагену" удалось отыграть один мяч усилиями Мохамеда Эльюнусси. Однако перед самым свистком на перерыв Эрлинг Холанд вернул своей команде преимущество в два мяча.

А "Реал" сыграл вничью с немецким "Лейпцигом" 1:1 и благодаря гостевой победе (1:0) прошел дальше.

На 65-й минуте хозяева открыли счёт в игре. в В их составе забил нападающий Винисиус Жуниор, которому ассистировал полузащитник Джуд Беллингем. Спустя три минуты гости восстановили равновесие на табло. У "РБ Лейпциг" забил Вилли Орбан.

Таким образом, "Манчестер Сити" и "Реал" присоединились к "Баварии" и "ПСЖ", которые обеспечили себе участие в четвертьфинале нынешнего сезона Лиги чемпионов вчера, 6 марта.

