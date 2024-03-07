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Лидер "Ливерпуля" восстановился и выйдет на матч с "Манчестер Сити"

Футбол Возвращение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 13:22 Фото: Instagram/mosalah
Главный бомбардир английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах вылечил травму перед важным поединком с "Ман Сити" в рамках игр АПЛ, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Sky Sports, египетский форвард восстановился и готов помочь "красным" в ответственной игре за лидерство английского первенства против "горожан".  

"Он с нами, тренировался два дня и полон энергии. Здорово, что он вернулся, это очень хорошо. Он сам счастлив. Необычно, что его так долго не было с нами. Посмотрим, как долго он сможет находиться на поле, по-любому это хорошая новость перед ценным матчем". Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля"

В январе нападающий "Ливерпуля" получил повреждение на Кубке Африки-2024 во время игры между Египтом и Ганой. 

Месяц спустя Салах вернулся на поле в рамках матча АПЛ против "Брентфорда", где забил гол и оформил результативный пас. Однако после встречи снова травмировался – оказалось, что не успел восстановиться в полной мере.

Футбол Возвращение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 13:22

Фото: Instagram/mosalah

В текущем сезоне египтянин забил 19 голов и сделал 9 голевых ассистов в 28 играх за "красных" во всех турнирах. 

Команда Салаха сейчас находится во главе турнирной таблицы английского чемпионата, набрав 63 очка. Далее идут "Ман Сити" (62) и "Арсенал" (61).

Футбол Возвращение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 13:22

Фото: Instagram/mosalah

Перед битвой с "горожанами" коллектив Клоппа ночью 7 марта сыграет с чешской "Спартой" в рамках 1/8 финала Лиги Европы

Непосредственно сама игра с "Манчестер Сити" состоится 10 марта на арене "Энфилд" и начнется в 21:45 по времени Астаны.

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