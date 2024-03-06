Магомед Адиев назвал список футболистов на матч с Грецией
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Главный тренер сборной Казахстана назвал имена 26 игроков, которые вызваны на ответственный матч против Греции в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА.
Все приглашенные футболисты уже на этой неделе отправятся в Дубай (ОАЭ), где 8 марта стартует учебно-тренировочный сбор.
Тем самым в список Магомеда Адиева вошли:
Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы") и Данил Устименко ("Кайрат").
Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба "Ордабасы"), Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин и Еркин Тапалов (все "Тобол"), Марат Быстров, Александр Марочкин и Ян Вороговский (все – "Астана"), Багдат Каиров и Адильхан Танжариков (оба – "Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия) и Александр Зуев ("Арсенал", Россия).
Полузащитники: Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Рамазан Оразов и Максим Самородов (оба "Актобе"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Исламбек Куат и Абзал Бейсебеков (оба "Астана") и Ислам Чесноков ("Тобол").
Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Эльхан Астанов и Рамазан Каримов (оба – "Астана").
Сборная Казахстана в поединке с греками будет бороться за путевку на Чемпионат Европы-2024. Этот матч состоится в Афинах в ночь на 22 марта. В случае победы команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с победителем пары Грузия – Люксембург.
Тем временем 5 марта стартовали игры 2-го тура QFL-2024. Снова, как и в предыдущем туре, в матче-открытия приняли участие футболисты "Астаны". Разница была в том, что если 1 марта столичная команда была в роли хозяев, то сейчас они гостили в Талдыкоргане у "Жетысу".
Серебряные призеры КПЛ-2023 повторили сценарий стартового матча, обыграв "семиреченцев" со счетом 2:0. Победу "Астане" на последних минутах встречи принесли игроки сборной Казахстана Ян Вороговский и Эльхан Астанов.
Другие игры второго тура чемпионата пройдут 6-7 марта.