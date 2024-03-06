Магомед Адиев назвал список футболистов на матч с Грецией

В ночь на 22 марта сборная Казахстана проведет стыковой полуфинал Лиги наций против команды Греции. За две недели до этого наставник нашей дружины Магомед Адиев объявил окончательный список игроков, которые выйдут на эту встречу, сообщает Zakon.kz.

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Главный тренер сборной Казахстана назвал имена 26 игроков, которые вызваны на ответственный матч против Греции в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА.

Все приглашенные футболисты уже на этой неделе отправятся в Дубай (ОАЭ), где 8 марта стартует учебно-тренировочный сбор.

Тем самым в список Магомеда Адиева вошли:

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы") и Данил Устименко ("Кайрат").

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба "Ордабасы"), Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин и Еркин Тапалов (все "Тобол"), Марат Быстров, Александр Марочкин и Ян Вороговский (все – "Астана"), Багдат Каиров и Адильхан Танжариков (оба – "Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия) и Александр Зуев ("Арсенал", Россия).

Полузащитники: Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Рамазан Оразов и Максим Самородов (оба "Актобе"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Исламбек Куат и Абзал Бейсебеков (оба "Астана") и Ислам Чесноков ("Тобол").

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Эльхан Астанов и Рамазан Каримов (оба – "Астана").

Сборная Казахстана в поединке с греками будет бороться за путевку на Чемпионат Европы-2024. Этот матч состоится в Афинах в ночь на 22 марта. В случае победы команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с победителем пары Грузия – Люксембург.





Тем временем 5 марта стартовали игры 2-го тура QFL-2024. Снова, как и в предыдущем туре, в матче-открытия приняли участие футболисты "Астаны". Разница была в том, что если 1 марта столичная команда была в роли хозяев, то сейчас они гостили в Талдыкоргане у "Жетысу".

Серебряные призеры КПЛ-2023 повторили сценарий стартового матча, обыграв "семиреченцев" со счетом 2:0. Победу "Астане" на последних минутах встречи принесли игроки сборной Казахстана Ян Вороговский и Эльхан Астанов.

Другие игры второго тура чемпионата пройдут 6-7 марта.