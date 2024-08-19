Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Кайрат" снова возглавил таблицу КПЛ-2024

Футбол Лидер КПЛ , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 07:59 Фото: Instagram/pflkaz
Поздно вечером 18 августа завершились матчи 17-го тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги, по итогам которого алматинский "Кайрат" вернул себе лидерство в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

Алматинский коллектив взобрался на первое место КПЛ-2024 после минимальной и гостевой победой над неуступчивым "Кызылжаром" в Петропавловске – 1:0.

Основные конкуренты "Кайрата" в гонке за чемпионство нынешнего сезона, "Актобе" и "Ордабасы" сыграли по разному.

Западноказахстанцы неожиданно потеряли очки в домашней встрече с кызылординским "Кайсаром" – 1:1.

Южане набрали три очка в гостевом поединке с "Шахтером" из Караганды – 3:2. В других матчах 17-го тура зафиксированы следующие показатели:

"Елимай" – "Туран" 4:0.

"Жетысу" – "Тобол" 0:3.

Прошедший 17-ый тур КПЛ-2024 стал последним для наставника "Ордабасы" – Александра Седнева, который покинул свой пост после победы над "Шахтером".

Известие об уходе специалиста стало известно еще несколько дней назад, когда его команда проиграла армянскому "Пюнику" в Лиге конференции УЕФА.

Читайте также

Велогонка
Международная экстремальная велогонка проходит в Кыргызстане
Футбол
Шымкентский "Ордабасы" остался без главного тренера
Куандык Шынасилов
УЕФА Актобе ФК Жетысу ФК Кайрат ФК Кайсар ФК Ордабасы ФК Тобол ФК 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейский погиб в ДТП
Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском
в Жамбылской области простились с погибшими в ДТП полицейскими
В Жамбылской области простились с полицейскими, погибшими в страшном ДТП
Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 19 по 21 августа
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: