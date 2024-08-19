"Кайрат" снова возглавил таблицу КПЛ-2024
Алматинский коллектив взобрался на первое место КПЛ-2024 после минимальной и гостевой победой над неуступчивым "Кызылжаром" в Петропавловске – 1:0.
Основные конкуренты "Кайрата" в гонке за чемпионство нынешнего сезона, "Актобе" и "Ордабасы" сыграли по разному.
Западноказахстанцы неожиданно потеряли очки в домашней встрече с кызылординским "Кайсаром" – 1:1.
Южане набрали три очка в гостевом поединке с "Шахтером" из Караганды – 3:2. В других матчах 17-го тура зафиксированы следующие показатели:
"Елимай" – "Туран" 4:0.
"Жетысу" – "Тобол" 0:3.
Прошедший 17-ый тур КПЛ-2024 стал последним для наставника "Ордабасы" – Александра Седнева, который покинул свой пост после победы над "Шахтером".
Известие об уходе специалиста стало известно еще несколько дней назад, когда его команда проиграла армянскому "Пюнику" в Лиге конференции УЕФА.