"Кайрат" снова возглавил таблицу КПЛ-2024

Поздно вечером 18 августа завершились матчи 17-го тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги, по итогам которого алматинский "Кайрат" вернул себе лидерство в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

Алматинский коллектив взобрался на первое место КПЛ-2024 после минимальной и гостевой победой над неуступчивым "Кызылжаром" в Петропавловске – 1:0.

Основные конкуренты "Кайрата" в гонке за чемпионство нынешнего сезона, "Актобе" и "Ордабасы" сыграли по разному.

Западноказахстанцы неожиданно потеряли очки в домашней встрече с кызылординским "Кайсаром" – 1:1.

Южане набрали три очка в гостевом поединке с "Шахтером" из Караганды – 3:2. В других матчах 17-го тура зафиксированы следующие показатели:

"Елимай" – "Туран" 4:0.

"Жетысу" – "Тобол" 0:3.

Прошедший 17-ый тур КПЛ-2024 стал последним для наставника "Ордабасы" – Александра Седнева, который покинул свой пост после победы над "Шахтером".

Известие об уходе специалиста стало известно еще несколько дней назад, когда его команда проиграла армянскому "Пюнику" в Лиге конференции УЕФА.