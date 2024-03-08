Бибисара Асаубаева стала первой на шахматном фестивале в Москве
Фото: instagram/kzchessfederation
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла первое место на прошедшем в Москве шахматном фестивале "Аэрофлот Опен 2024", сообщает Zakon.kz.
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Как рассказали в Казахстанской федерации шахмат, спортсменка показала лучший результат среди женщин.
"В соревновании приняли участие шахматисты, которые имеют в рейтинге FIDE более 2300 баллов. Кроме того, в турнире выступили и участники до 15 лет". Казахстанская федерация шахмат
Вместе с Асаубаевой на фестивале честь нашей страны защищали:
- Казбек Ногербек (18-е место);
- Даниал Сапенов (21-е);
- Рамазан Жалмаханов (38-е);
- Алишер Сүлейменов (65-е).
Всего в турнире приняли участие свыше 500 человек.
Ранее стало известно, что казахстанские спортсмены в количестве 13 человек будут представлять Казахстан на Кубке мира по фристайл-могулу и фристайл-акробатике.
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