По силам ли "Монако" остановить ПСЖ?

Главный матч французского сезона – в коэффициентах Olimpbet.

Лига 1. 24-й тур. "Монако" – ПСЖ. 2 марта, 01:00 (время Астаны)

Первый весенний тур Лиги 1 открывает матч с участием лидеров французского футбола – "Монако" и ПСЖ. Игра вынесена на пятницу по просьбе "Пари Сен-Жермен". Ему в ближайший вторник предстоит провести ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом Сосьедад".

В этом сезоне в таблице чемпионата Франции наблюдается привычная для этого турнира картина последних лет: есть парижане и все остальные. Команда Луиса Энрике лидирует с подавляющим отрывом, и почти со 100%-й уверенностью можно утверждать, что добудет очередной титул.

А вот за два других призовых места, дающих путевки в ЛЧ, разворачивается нешуточная борьба. Роль ближайшего преследователя "Сен-Жермен" пока исполняет сенсационный "Брест". Он в своей 74-летней истории не выиграл ни одного трофея и ни разу не добирался до медалей первенства.

Монегаски по итогам 23-х туров идут третьими, отставая от "пиратов" на два очка. В случае победы над столичной командой "Монако" хотя бы на время станет второй в таблице. Но насколько реально "красно-белым" выиграть у Мбаппе и Ко?

Если опираться на результат матча первого круга, то шансов на успех у коллектива Адольфа Хюттлера немного, домашнюю встречу ПСЖ выиграл 5:2. Однако три предыдущих визита парижан в княжество оборачивались для них неудачей – неизменными поражениями с общим счетом 3:9.

Так кого же считать фаворитом предстоящей битвы "титанов"? Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у "Сен-Жермен" прекрасные шансы продлить беспроигрышную серию в Лиге 1, которая достигла уже 18-ти туров: П1 – 3.37, Х – 3.97, П2 – 2.05.

При этом букмекер № 1 в Казахстане ожидает, что матч на стадионе "Луи II" с большой долей вероятности будет "верховым": Тотал (2.5) мен – 2.52,Тотал (2.5) бол – 1.51.

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Серия А. 27-й тур. "Лацио" – "Милан". 2 марта, 00:45

Фото: Olimpbet Arena

Действующим вице-чемпионам Италии по итогам текущего сезона будет невероятно трудно финишировать хотя бы на четвертом месте, дающем пропуск в главный европейский турнир. Сейчас "Лацио" седьмой, отставая от "Болоньи", замыкающей квартет сильнейших команд Серии А, на восемь очков.

У "Милана" дела идут намного веселее. "Россонери", пусть и немного притормозили в последнее время, ни разу не выиграв в двух предыдущих турах, уверенно располагаются на третьей строчке таблицы. "Скудетто" им, конечно, не видать – больно далеко убежали вперед соседи из "Интера". Но вот поспорить за второе место с "Ювентусом" – почему бы и нет? А уж то, что команда Стефано Пиоли завершит сезон в зоне Лиги чемпионов, практически не вызывает сомнений.

Кого можно считать фаворитом римского матча? Две последние встречи остались за "Миланом" с общим счетом 4:0. Однако предыдущий визит "россонери" в гости к "Лацио" обернулся для них разгромом с точно таким же результатом.

На этот раз аналитики Olimpbet считают, что гости не просто избегут крупного поражения, а с высокой степенью вероятности вообще не проиграют: П1 – 3.25, Х – 3.3, П2 – 2.3.

При этом матч в Вечном городе, по мнению самого популярного букмекера страны, вряд ли порадует болельщиков результативностью: Тотал (3.5) мен – 1.26, Тотал (3.5) бол – 3.48.

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Источник: Olimpbet Arena