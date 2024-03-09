Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу-могул

Лидер Казахстана по фристайлу-могул Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

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В полуфинале Колмаков опередил финна Севери Виерелы, а в большом финале встретился с титулованным канадцем Микаэлем Кингсбери.

В решающем заезде казахстанец уступил Кингсбери и завоевал серебряную медаль.

В первый соревновательный день этапа Кубка мира по фристайлу-могул лидеры сборной Казахстана не смогли завоевать медали.