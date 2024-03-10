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Отбор на олимпиаду: три казахстанских боксера вышли в 1/4 финала лицензионного турнира

Отбор на олимпиаду: три казахстанских боксера вышли в 1/4 финала лицензионного турнира , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 19:54 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов) 10 марта одержал победу в бою за выход в 1/4 финала лицензионного турнира в Бусто-Арсцио (Италия), сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета, он бился с Алексеем Алферовым из Беларуси.

"В первом раунде боксеры обменялись эффективными атаками. Судьи оценили трехминутку раздельным решением. Затем Алферов немного растерял во втором раунде. И с небольшим отрывом вперед вышел Оралбай. Все решилось в третьей трехминутке. Казахстанец забрал бой и вышел в 1/4 финала", – говорится в сообщении.

Также казахстанский боксер Сакен Бибосынов стал четвертьфиналистом лицензионного турнира в Италии. В 1/8 финала ему противостоял этнический казах Азат Махметов, ныне представляющий команду Бахрейна.

"Стартовый раунд с минимальным преимуществом остался за Бибосыновым. Вторая трехминутка также прошла в обоюдных атаках. В третьем раунде сильнее смотрелся казахстанец, который и одержал победу", – сообщили в НОК.

Также казахстанка Алуа Балкибекова приблизилась к олимпийской лицензии. На отборочном турнире по боксу в Бусто-Арсицио она вышла в 1/4 финала.

"В 1/8 финала казахстанка встретилась с представительницей Южной Кореи Джухюн Чон. Балкибекова провела отличный поединок, не оставив шансов своей оппонентке. Своей победой она приблизила себя к олимпийской лицензии", – говорится в сообщении.

10 марта сообщалось, что казахстанский боксер Айбек Оралбай победил в 1/4 финала лицензионного турнира в Италии. 

Диана Абдуллаева
Италия Казахстан
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