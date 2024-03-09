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Айбек Оралбай победил в 1/4 финала лицензионного турнира в Италии

Айбек Оралбай победил в 1/4 финала лицензионного турнира в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 02:45 Фото: НОК РК
Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел свой третий бой на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия). Он одержал уверенную победу в бою за выход в 1/4 финала над эквадорцем Хулио Сесаром Кастильо Торресом, сообщает Zakon.kz

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По информации НОК, Оралбай грамотно действовал в ринге, нейтрализовав сильные стороны оппонента. В итоге казахстанец выиграл единогласным решением судей.

Таким образом, Айбек приблизился к завоеванию лицензии, пробившись в 1/4 финала.

Ранее мы писали о том, как обстоят дела у казахстанских боксеров на отборочных турнирах к Олимпиаде-2024.

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