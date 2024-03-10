Капитан сборной Казахстана по боксу пробился в 1/4 финала олимпийского отбора по боксу

Капитан мужской команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов пробился в 1/4 финала лицензионного турнира в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!



Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, он стал на шаг ближе к лицензии в весовой категории до 71 килограмма.

"Шымбергенов раздельным решением судей выиграл у Байрамдурды Нурмухаммедова из Туркменистана", – говорится в сообщении.

10 марта стало известно, что три казахстанских боксера вышли в 1/4 финала лицензионного турнира.