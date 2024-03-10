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Капитан сборной Казахстана по боксу пробился в 1/4 финала олимпийского отбора по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу пробился в 1/4 финала олимпийского отбора по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 01:41 Фото: olympic.kz
Капитан мужской команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов пробился в 1/4 финала лицензионного турнира в Бусто-Арсицио (Италия), сообщает Zakon.kz.

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Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, он стал на шаг ближе к лицензии в весовой категории до 71 килограмма.

"Шымбергенов раздельным решением судей выиграл у Байрамдурды Нурмухаммедова из Туркменистана", – говорится в сообщении.

10 марта стало известно, что три казахстанских боксера вышли в 1/4 финала лицензионного турнира.

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Диана Абдуллаева
Италия Казахстан
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