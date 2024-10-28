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"Ливерпуль" отдал "Ман Сити" лидерство в английской Премьер-лиге

Футбол Лидер АПЛ , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 09:44 Фото: Instagram/mancity
В минувшие выходные состоялись матчи 9-го тура АПЛ по футболу, где в центральном поединке "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом" (2:2) и пропустил вперед себя в турнирной таблице "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

Поздно вечером 27 октября "мерсисайдцы" на выезде поделили очки с лондонским коллективом – 2:2, дважды проигрывая в счете по ходу игры.

Вирджил Ван Дейк и Мохамед Салах ответили точными ударами на голы Букайо Сака и Микеля Мерино.

Тем самым прервалась победная серия "Ливерпуля" из восьми предыдущих матчей. Осечкой "красных" воспользовались "горожане", которые были сильнее "Саутгемптона" (1:0) и вернули себе первое место в таблице АПЛ.

Теперь во главе рейтинга стоит "МСити" (23 очка), далее "Ливерпуль" (22), "Арсенал" и "Астон Вилла" (по 18). 


ФК "Челси", который переиграл накануне "Ньюкасл" (2:1), закрывает топ-5 лучших команд Англии (17 очков).

Между тем и в казахстанском футбольном первенстве высшего дивизиона 26 октября сменился лидер турнирной таблицы, там сейчас стоит "Кайрат". 

30 октября алматинцев может сместить "Астана", если переиграет "Атырау" в перенесенном матче КПЛ-2024.   

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