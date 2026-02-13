Футболисты "Арсенала" неожиданно потеряли очки в чемпионской гонке АПЛ

Минувшей ночью в английской Премьер-лиге прошел заключительный матч 26-го тура, где "Брентфорд" сумел отобрать очки у лидера турнирной таблицы – "Арсенала", сообщает Zakon.kz.

"Брентфорд" – одна из единственных команд, которая сумела дать бой "канонирам" у себя дома и вырвала ничью на последних минутах матча.

На 61-й минуте гости повели в счете благодаря усилиям своего вингера Нони Мадуэке. Однако хозяева поля вскоре избежали поражения, а спас их Кин Льюис-Поттер.

Итоговый результат на табло – 1:1.

Тем самым "Арсенал" к этому часу набрал 57 очков и продолжает стоять во главе таблицы английского чемпионата.

Отставание от ближайших преследователей немного сократилось: у "Ман Сити" 53 балла, а "Астон Вилла" набрала 50 пунктов.

"Начали игру без должного контроля и доминирования, но после этого вошли в ритм, и у нас были моменты, чтобы забить. Блестяще начали второй тайм, забили гол и затем контролировали ход матча, но после этого игра стала хаотичной. Как только позволяете сопернику подать один-два штрафных, как только они находят возможность заработать вбрасывание, начинается кошмар. Они могут вбрасывать мяч с любой точки поля. Соперник – один из лучших в лиге по стандартам, плюс преуспели в дальних вбрасываниях. Хотели победить, поэтому чувствуем, что потеряли два очка". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

26-й тур АПЛ пошел на пользу игрокам "Манчестер Сити", которые разгромили "Фулхэм" (3:0) и на расстоянии четырех очков приблизились к "Арсеналу", сохранив интригу в чемпионской гонке.