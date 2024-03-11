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Олимпийскую лицензию завоевал казахстанский боксер Айбек Оралбай

Боксер , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:33 Фото: НОК РК
В Бусто-Арсицио (Италия) близится к завершению лицензионный турнир по боксу. Казахстанец Айбек Оралбай стал обладателем путевки в весовой категории до 92 килограммов, сообщает Zakon.kz.

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Как проинформировал Национальный олимпийский комитет РК, в четвертьфинале Оралбай бился против представителя США Джамара Талли. В первом раунде казахстанец одержал победу со счетом 4:1, второй также остался за ним.

В итоге наш соотечественник завоевал олимпийскую лицензию.

Ранее стало известно, что сборная Казахстана (микст) награждена серебряной медалью на этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходил в столице Египта – Каире.

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