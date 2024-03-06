Бибосынов и Оралбай выиграли бои на лицензионном турнире в Италии

Казахстанские боксеры продолжают успешное выступление на лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия). Сакен Бибосынов в весе до 51 кг одержал вторую победу, а Айбек Оралбай, выиграл в поединке в весе до 92 кг, сообщает Zakon.kz

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По информации НОК, Бибосынов встретился на ринге против Давида Каранжи Мачариа из Кении. Казахстанцу удалось победить соперника, пробившись в следующий раунд.

Фото: НОК РК

Айбеку Оралбаю на старте противостоял Санжит из Индии. Оралбай уверенно провел поединок, не позволив сопернику использовать свои преимущества. Оралбай в итоге одержал победу. В следующем раунде ему будет противостоять Ханеул Юн из Южной Кореи.



Ранее победу одержал еще один казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы.

И капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов одержал победу в этом турнире. В стартовом поединке ему противостоял Сэм Моровати из Финляндии. Шымбергенов уверенно выиграл бой и вышел в следующий круг соревнований.

А до этого наши боксеры Махмуд Сабырхан и Нурбек Оралбай 4 марта 2024 года одержали победу на лицензионном турнире по боксу в Бусто-Арсицио. 3 марта 2024 года казахстанский боксер Сакен Бибосынов принес Казахстану первую победу в этом же турнире.