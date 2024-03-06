Бибосынов и Оралбай выиграли бои на лицензионном турнире в Италии
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По информации НОК, Бибосынов встретился на ринге против Давида Каранжи Мачариа из Кении. Казахстанцу удалось победить соперника, пробившись в следующий раунд.
Фото: НОК РК
Айбеку Оралбаю на старте противостоял Санжит из Индии. Оралбай уверенно провел поединок, не позволив сопернику использовать свои преимущества. Оралбай в итоге одержал победу. В следующем раунде ему будет противостоять Ханеул Юн из Южной Кореи.
Ранее победу одержал еще один казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы.
И капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов одержал победу в этом турнире. В стартовом поединке ему противостоял Сэм Моровати из Финляндии. Шымбергенов уверенно выиграл бой и вышел в следующий круг соревнований.
А до этого наши боксеры Махмуд Сабырхан и Нурбек Оралбай 4 марта 2024 года одержали победу на лицензионном турнире по боксу в Бусто-Арсицио. 3 марта 2024 года казахстанский боксер Сакен Бибосынов принес Казахстану первую победу в этом же турнире.