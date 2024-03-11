Еще один казахстанец завоевал Олимпийскую лицензию

В Бусто-Арсицио (Италия) близится к завершению лицензионный турнир по боксу. Казахстанец Сакен Бибосынов завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Соперником казахстанца был британец Киаран Макдональд. Бибосынов уверенно отработал в первом раунде. Он завладел преимуществом, которое впоследствии удалось развить.

В третьем раунде казахстанец побывал в нокдауне, однако на итоговый результат это не повлияло.

Ранее Олимпийскую лицензию завоевал казахстанский боксер Айбек Оралбай.