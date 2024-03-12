В Камеруне поймали более 60 подставных футболистов

Федерация футбола Камеруна запретила 62 игрокам принимать участие в плей-офф местного чемпионата. Эти футболисты скрыли свой истинный возраст, сообщает Zakon.kz.

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11 марта Федерация футбола Камеруна (Fecafoot) выставила список футболистов, которые допущены до плей-офф нынешнего сезона. Однако в нем отсутствуют фамилии 62 игроков, которые предоставили недостоверные сведения о своем возрасте.

🔴 62 joueurs dont Nathan Douala et plusieurs autres internationaux sont provisoirement déclarés inéligibles par la FECAFOOT pour les play-offs (MTN Elite One) pour double identité :



▪️Yong Sport academy (13 Joueurs)



- Arnaud Messanga Messanga

- Fabrice Kamaka Fils

- Njiberu… pic.twitter.com/jn3iWJZdQ7 — AllezLesLions (@AllezLesLions) March 11, 2024

Главным фигурантом этого скандального дела стал 17-летний полузащитник Вилфрид Натан Дуала, которого считали самым молодым футболистом прошедшего Кубка Африки – 2023. Из-за его внешности споры о его возрасте возникли еще до начала соревнований.

По информации ряда СМИ, некоторые футболисты Камеруна занижали свой возраст более чем на 10 лет. В данный момент правоохранительные органы ведут расследование, в случае признания вины игрокам грозит длительный запрет на участие в различных турнирах.

Плей-офф чемпионата Камеруна стартует 16 марта.







Фото: Instagram/fecafootofficiel

На Кубке африканских наций, который проходил с 13 января по 11 февраля в Кот‑д’Ивуаре, камерунская сборная вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Нигерии – 0:2.

После окончания турнира главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг покинул свой пост. Победителем Кубка Африки стала команда Кот‑д’Ивуара, обыгравшая в финале представителей Нигерии со счетом 2:1.