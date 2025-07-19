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Футболиста из Камеруна на восемь лет лишили свободы в Шымкенте

Футболиста из Камеруна на 8 лет лишили свободы в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 15:09 Фото: pixabay
В Шымкенте за наркотики осудили футболиста из Камеруна, сообщает Zakon.kz.

Издание Otyrar.kz пишет, что приговор иностранцу вынесли в Межрайонном суде по уголовным делам. Его признали виновным по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических, психотропных веществ или их аналогов в целях сбыта".

"Суд постановил признать Мбала Бомба Роджера виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК, и приговорить к восьми годам лишения свободы. Назначить отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – сказано в приговоре.

Гражданин Республики Камерун 33-летний футболист Мбала Бомба Роджер был задержан в марте 2025 года в Шымкенте. У него обнаружили 1,5 кг "синтетики". По данным следствия, он подозревался в распространении синтетических наркотиков через Telegram. Несмотря на вынесенный приговор, мужчина настаивает на своей невиновности и просит суд оправдать его.

"Я – футболист, все, чем я занимался, – это футбол. Даже когда я играл в футбол, нас каждый матч проверяли, есть ли что-то в крови. Я не плохой человек, не знаю, как это получилось".Подсудимый Мбала Бомба Роджер

Мужчина заявляет, что не причастен к преступлению, но признает, что находился в Казахстане с просроченной визой.

Суперзвезду ММА подозревают в гибели 17-летней девушки в Камеруне. Победитель турнира Professional Fighters League и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну на своем мотоцикле попал в ДТП. Из-за этого инцидента погибла 17-летняя девушка.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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