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Сборная Конго сенсационно обыграла финалистов прошлого Кубка Африки

Сборная Конго сенсационно выбила фаворитов из футбольного Кубка Африки Фото: Instagram/caf_online
В Кот-д'Ивуаре проходят матчи плей-офф Кубка Африки-2024 по футболу. Турнир покинули вице-чемпионы прошлых состязаний, футболисты сборной Египта, не сумевшие одолеть команду Демократической Республики Конго, сообщает Zakon.kz.

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Египтяне на стадии 1/8 финала КАН-2024 не смогли одолеть скромную команду Конго, проиграв по пенальти со счетом 7:8. Основное время матча закончилась ничьей – 1:1 – после голов Мешака Элиа и Мостафа Мохамеда.

"Фараоны", семикратные чемпионы Африки, уезжают домой ни с чем. На предыдущем турнире, который прошел в 2021 году, египетская сборная завоевала серебряные медали. 

Для представителей Конго победа над Египтом – большой прогресс после ряда неудачных выступлений на Кубке африканских наций за последние годы.

"Очень горжусь своими игроками. У нас была стратегия сдерживать атаки соперника, во втором тайме поменяли стиль. Наверное, нам помогло мое знание египетского футбола. Это хорошая команда, но мы были лучше. Морально, я думаю, мы были очень сильны. Сейчас мы постараемся хорошо восстановиться и победить снова, начиная с Гвинеи, нашего следующего соперника", – прокомментировал Себастьен Дезабр, главный тренер сборной Конго.

Теперь подопечные Дезабра встретятся со сборной Гвинеи в четвертьфинале соревнований. В остальных стартовых поединках плей-офф зафиксированы следующие результаты:

  • Ангола – Намибия – 3:0;
  • Нигерия – Камерун – 2:0;
  • Экваториальная Гвинея – Гвинея – 0:1.

На 29 января в программе Кубка Африки запланированы две встречи 1/8 финала: сначала сыграют Кабо-Верде и Мавритания, а затем Сенегал сразится с Кот-д'Ивуаром.

Ранее на КАН-2024 стали известны все участники стадии плей-офф. Матч за "золото" состоится 11 февраля.

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