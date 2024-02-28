Крюков поздравил чемпионов и призеров Азии!

В городе Нью-Кларк Сити, Филиппины, продолжается Чемпионат Азии Asia Aquatics по водным видам спорта среди возрастных групп, сообщает Zakon.kz.

Казахстанскими спортсменами за два соревновательных дня в копилку сборной завоевано 11 золотых, восемь серебряных и две бронзовых медали, установлено шесть рекордов чемпионата.





Фото: НОК РК

Первыми в розыгрыш медалей чемпионата вступили представители плавания в возрастных группах: "А" – 18 лет и старше, "В" – 15–17 лет. По итогам первых двух соревновательных дней казахстанцы показали следующие результаты:



Аделаида Пчелинцева, дисциплина 50м брасс (группа А) – золотая медаль ;

; Аделаида Пчелинцева, дисциплина 100м брасс (группа А) – золотая медаль;

Игнатова Ксения, дисциплина 50м на спине (группа А) – золотая медаль;

Сподаренко Софья, дисциплина 100м баттерфляй (группа А) – золотая медаль;

Мусин Адильбек, дисциплина 100м баттерфляй (группа А) – золотая медаль;

Попов Егор, дисциплина 50м на спине (группа В) – золотая медаль;

Кожахметов Арсен, дисциплина 50м брасс (группа В) – золотая медаль;

Максим Сказобцев, дисциплина 100м баттерфляй (группа В) – золотая медаль;

Абубакирова София, дисциплина 50м вольный стиль (группа В) – золотая медаль ;

; Эстафета комбинированная мужчины 4х100 (Попов Егор, Кожахметов Арсен, Сказобцев Максим, Черепанов Даниил) – золотая медаль;

Абубакирова София, дисциплина 200м комплексное плавание (группа В) – серебряная медаль;

Тасжанова Диана, дисциплина 200м вольный стиль (группа А) – серебряная медаль;

Тасжанова Диана, дисциплина 1500м вольный стиль (группа А) – серебряная медаль;

Кожахметов Арсен дисциплина 100м брасс, (группа В) – серебряная медаль;

Черепанов Даниил, дисциплина 50м вольный стиль (группа В) – серебряная медаль;

Эстафета девушки 4х100 вольный стиль (группа А) – серебряная медаль;

Эстафета мужчины 4х100 вольный стиль (группа А) – серебряная медаль;

Абубакирова София, дистанция 50м на спине (группа В) – бронзовая медаль;

Тасжанова Диана, дисциплина 800м вольный стиль (группа А) – бронзовая медаль.





Фото: НОК РК

В прыжках в воду казахстанские спортсмены добились за два соревновательных дня следующих успехов в группе "А" (16–18 лет):



Синхронные прыжки с вышки, Кочкина Анабелла и Жумагулова Диана (группа А) – золотая медаль;

Синхронные прыжки с трамплина 3м, Кочкина Анабелла и Жумагулова Диана (группа А) – серебряная медаль.

Жумагулова Диана представляет Карагандинскую область, ей 18 лет, занимается уже восемь лет прыжками в воду. Кочкиной Анабелле 16 лет, она представляет город Алматы, занимается прыжками в воду 2,5 года.

"У нас отличная молодая команда, это наши чемпионы, которые успешно представляют Казахстан на мировой арене. Одиннадцать золотых медалей и шесть рекордов чемпионата, установленных нашими пловцами, говорят о том, что мы сегодня находимся в ТОПе Азии и показываем высокие результаты. Уже на старте чемпионата Азии ребята показали хорошую готовность к соревнованиям, это итог работы большого слаженного коллектива. Вновь наши ребята на пьедестале, звучит Гимн Казахстана, над бассейном поднимается наш Флаг!

Медали в плавании это хорошая новость, но еще более нас радуют победы казахстанцев в прыжках в воду. Это вид спорта, который мы возрождаем уже несколько лет, так как на протяжении долгого времени в стране для прыжков в воду не было полноценных тренировочных баз. Сегодня в Казахстане строятся новые бассейны, наш тренерский потенциал остается высоким, прыжки в воду уже возрождаются и эти медали являются тому доказательством.

Дальше ждем выступления наших команд по артистическому плаванию и водному поло, на которые мы также возлагаем большие медальные надежды.

Плавание и прыжки в воду являются наиболее медалеемкими в олимпийской программе, поэтому будем на них концентрироваться, и совместно с Министерством туризма и спорта РК готовить программы по их развитию. Желаю удачи и успехов всем нашим спортсменам и тренерскому штабу в предстоящих стартах!", – сообщил Президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.

Фото: НОК РК

Напоминаем, что Чемпионат Азии Asia Aquatics по водным видам спорта среди возрастных групп проходит в городе Нью–Кларк Сити, Филиппины, с 26 февраля по 9 марта 2024 года. В программе чемпионата разыгрываются медали по четырем видам спорта: плавание, водное поло, артистическое плавание, прыжки в воду.



Федерация водных видов спорта – общественная организация, является руководящим органом для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло, артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной Федерации – World Aquatics. Президент федерации – Андрей Крюков.