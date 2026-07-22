Казахстан завершил чемпионат Азии в Таиланде по плаванию с 16 наградами

Фото: olympic.kz

В Бангкоке (Таиланд) проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. Казахстанские пловцы завершили свое выступление с 16 медалями, среди которых шесть являются золотыми, сообщает Zakon.kz.

Золото Александр Румынский (100 м на спине),

Даниил Чужинов (200 м комплексным плаванием),

Комбинированная эстафета 4×100 м, группа А

Александр Румынский (200 м на спине)

Анатолий Руденко (100 м брассом)

Анатолий Руденко (50 м брассом). Серебро Александр Мироничев (50 м баттерфляем)

Дарья Чеснокова (50 м на спине)

Федор Диденко (800 м вольным стилем)

Комбинированная эстафета 4×100 м, группа B

Эстафета 4×200 м вольным стилем, группа А

Александр Мироничев (50 м вольным стилем)

Комбинированная смешанная эстафета 4×100 метров, группа А. Бронза Федор Диденко (400 м вольным стилем)

Эстафета 4×100 м вольным стилем, группа А

Даниил Чужинов (400 м комплексным плаванием). Как отметили в пресс-службе НОК РК, в турнире принимают участие атлеты юношеских и юниорских возрастных категорий. Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени.

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