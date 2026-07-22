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Спорт

Казахстан завершил чемпионат Азии в Таиланде по плаванию с 16 наградами

Казахстанские пловцы завоевали 16 медалей на чемпионате Азии среди возрастных групп, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 18:58 Фото: olympic.kz
В Бангкоке (Таиланд) проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. Казахстанские пловцы завершили свое выступление с 16 медалями, среди которых шесть являются золотыми, сообщает Zakon.kz.

Золото

  • Александр Румынский (100 м на спине),
  • Даниил Чужинов (200 м комплексным плаванием),
  • Комбинированная эстафета 4×100 м, группа А
  • Александр Румынский (200 м на спине)
  • Анатолий Руденко (100 м брассом)
  • Анатолий Руденко (50 м брассом).

Серебро

  • Александр Мироничев (50 м баттерфляем)
  • Дарья Чеснокова (50 м на спине)
  • Федор Диденко (800 м вольным стилем)
  • Комбинированная эстафета 4×100 м, группа B
  • Эстафета 4×200 м вольным стилем, группа А
  • Александр Мироничев (50 м вольным стилем)
  • Комбинированная смешанная эстафета 4×100 метров, группа А.

Бронза

  • Федор Диденко (400 м вольным стилем)
  • Эстафета 4×100 м вольным стилем, группа А
  • Даниил Чужинов (400 м комплексным плаванием).

Как отметили в пресс-службе НОК РК, в турнире принимают участие атлеты юношеских и юниорских возрастных категорий.

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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