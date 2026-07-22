Казахстан завершил чемпионат Азии в Таиланде по плаванию с 16 наградами
Фото: olympic.kz
В Бангкоке (Таиланд) проходит чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп. Казахстанские пловцы завершили свое выступление с 16 медалями, среди которых шесть являются золотыми, сообщает Zakon.kz.
Золото
- Александр Румынский (100 м на спине),
- Даниил Чужинов (200 м комплексным плаванием),
- Комбинированная эстафета 4×100 м, группа А
- Александр Румынский (200 м на спине)
- Анатолий Руденко (100 м брассом)
- Анатолий Руденко (50 м брассом).
Серебро
- Александр Мироничев (50 м баттерфляем)
- Дарья Чеснокова (50 м на спине)
- Федор Диденко (800 м вольным стилем)
- Комбинированная эстафета 4×100 м, группа B
- Эстафета 4×200 м вольным стилем, группа А
- Александр Мироничев (50 м вольным стилем)
- Комбинированная смешанная эстафета 4×100 метров, группа А.
Бронза
- Федор Диденко (400 м вольным стилем)
- Эстафета 4×100 м вольным стилем, группа А
- Даниил Чужинов (400 м комплексным плаванием).
Как отметили в пресс-службе НОК РК, в турнире принимают участие атлеты юношеских и юниорских возрастных категорий.
Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени.
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