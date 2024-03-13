Команда из третьей лиги сенсационно вышла в полуфинал Кубка Германии

Скромный футбольный клуб "Саарбрюккен" из третьей лиги немецкого чемпионата продолжает свое сказочное путешествие в Кубке Германии, добравшись уже до полуфинала данных состязаний, сообщает Zakon.kz.

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12 марта "Саарбрюккен" на стадии четвертьфинала Кубка Германии нокаутировал "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:1, порадовав свою аудиторию в количестве почти 16 тысяч зрителей. Авторами сенсационных голов стали Мохамед Наифи и Кай Брюнкер.





Таким образом, "Саарбрюккен" далее сыграет за выход в финал Кубка Германии. Независимо от исхода будущего полуфинала с "Кайзерслаутерном", клуб из третьей лиги уже достиг героического показателя.

Стоит подчеркнуть, что ранее футболисты "Саарбрюккена" убрали со своего пути легендарную "Баварию" и прошлогоднего финалиста Кубка Германии – "Айнтрахт" из Франкфурта.

Теперь "Саарбрюккен" за выход в финал Кубка сразится с командой из второго дивизиона "Кайзерслаутерном". Этот матч пройдет 2 апреля, а день спустя в другом поединке лидер Бундеслиги "Байер" померится силами с "Фортуной" из Дюссельдорфа (2-я лига).

Здесь нельзя не отметить, что впервые в истории Кубка Германии в полуфинал пробился только один клуб из немецкого высшего дивизиона. У "аптекарей" появились реальные шансы завоевать один из титулов немецкого футбола в этом сезоне, тем более сейчас они идут на рекордной серии.

Смогут ли повторить подвиг "Саарбрюккена" казахстанские футбольные команды низших лиг, которые на днях вступили в борьбу за Кубок республики на полях Шымкента?